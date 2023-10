PLANET’ADOS – MINI STAGE SPORT & HANDISPORT- SARBACANE, TIR À L’ARC, BOUNCERBALL Murviel-lès-Béziers, 27 octobre 2023, Murviel-lès-Béziers.

Murviel-lès-Béziers,Hérault

Bouge avec PLANET’ADOS ET LE PIJ ! (pour les 11-17 ans)

Mini stage : Sarbacane, Tir à l’Arc, Bouncerball de 9h30 à 17h30. Prévoir pique-nique.

Un ramassage est organisé dans toutes les communes du territoire, pour amener et ramener les jeunes au stage . Inscription obligatoire..

2023-10-27 09:30:00 fin : 2023-10-27 17:30:00. .

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Get moving with PLANET’ADOS AND LE PIJ! (for 11-17 year-olds)

Mini-courses: Sarbacane, Archery, Bouncerball from 9:30am to 5:30pm. Please bring a picnic.

A pick-up service is organized in all communes of the territory, to bring young people to and from the course. Registration required.

¡Muévete con PLANET’ADOS Y EL PIJ! (para jóvenes de 11 a 17 años)

Minicursos: Sarbacane, Tiro con arco, Bouncerball de 9.30 a 17.30 h. Se ruega traer un picnic.

Se organiza un servicio de recogida en todas las ciudades de la zona, para llevar y traer a los jóvenes al curso. Inscripción obligatoria.

Beweg dich mit PLANET’ADOS UND LE PIJ! (für 11- bis 17-Jährige)

Mini-Praktikum: Blasrohr, Bogenschießen, Bouncerball von 9:30 bis 17:30 Uhr. Bitte ein Picknick mitbringen.

In allen Gemeinden der Region wird eine Abholung organisiert, um die Jugendlichen zum Praktikum zu bringen und wieder abzuholen. Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-10-09 par OT AVANT-MONTS