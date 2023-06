JOURNÉE DES ASSOCIATIONS Murviel-lès-Béziers, 9 septembre 2023, Murviel-lès-Béziers.

Murviel-lès-Béziers,Hérault

Exposition des associations murvielloises à la salle multi-activités à 15h00..

2023-09-09 à ; fin : 2023-09-09 . .

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Murviell associations’ exhibition at the salle multi-activités at 3pm.

Exposición de las asociaciones Murviell en la sala multiactividades a las 15h.

Ausstellung der Vereine von Murviellois im Multiaktivitätsraum um 15.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT AVANT-MONTS