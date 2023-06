LA BALADE DU JEUDI AU DOMAINE GALTIER Murviel-lès-Béziers, 27 juillet 2023, Murviel-lès-Béziers.

Murviel-lès-Béziers,Hérault

Balade commentée du vignoble au Domaine Galtier à 9h30. Découverte de la flore méditerranéenne dans la garrigue et les bois entourant le domaine. Domaine en Terra Vitis, charte d’Agriculture responsable depuis 2002. Visite d’une capitelle restaurée suivie d’une visite des chais. Dégustation gratuite des différentes cuvées et dégustation de jus de raisin pour les enfants. Sur inscription..

2023-07-27

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie



Guided tour of the vineyard at Domaine Galtier at 9:30 am. Discovery of the Mediterranean flora in the scrubland and the woods surrounding the estate. Domaine Galtier is a Terra Vitis estate, a responsible agriculture charter since 2002. Visit of a restored capitelle followed by a visit of the cellars. Free tasting of the different vintages and grape juice tasting for children. On registration.

Visita guiada al viñedo del Domaine Galtier a las 9:30 h. Descubrimiento de la flora mediterránea en los matorrales y bosques que rodean la finca. Finca Terra Vitis, carta de agricultura responsable desde 2002. Visita de una capitela restaurada seguida de un recorrido por las bodegas. Degustación gratuita de las diferentes añadas y degustación de mosto para los niños. Inscripción obligatoria.

Kommentierter Spaziergang durch den Weinberg auf der Domaine Galtier um 9:30 Uhr. Entdeckung der mediterranen Flora in der Garrigue und den Wäldern, die das Weingut umgeben. Domaine en Terra Vitis, Charta für verantwortungsvolle Landwirtschaft seit 2002. Besuch einer restaurierten Capitelle, gefolgt von einer Besichtigung der Weinkeller. Kostenlose Verkostung der verschiedenen Cuvées und Traubensa

