LES CATHARES EN LANGUEDOC Murviel-lès-Béziers, samedi 3 février 2024.

LES CATHARES EN LANGUEDOC Murviel-lès-Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 18:00:00

fin : 2024-02-03

Conférence organisé par l’association Les Amis de la Médiathèque et la Médiathèque. Passionné d’histoire, Benoît Balayé a travaillé dans de nombreux lieux du patrimoine. Aujourd’hui il est guide sur le site du Viaduc de Millau. Également écrivain et historien, il nous présente une conférence sur l’histoire des Cathares à 18h à la Médiathèque Municipale. Tarif : Adhésion à l’association 5€/an.

Rue de l’Abeouradou

Murviel-lès-Béziers 34490 Hérault Occitanie mediatheque@murviel-les-beziers.fr



