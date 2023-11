REPAS D’AUTOMNE Murvaux, 25 novembre 2023, Murvaux.

Murvaux,Meuse

L’association « Les 3 Coteaux de Murvaux en Val Dunois » vous invite à son repas d’automne à la salle des fêtes du village.

Au menu : Apéritif – Cassoulet au canard (ou assiette anglaise sur demande) – salade/fromages – nougat glacé – café

Renseignements et inscriptions par téléphone.. Tout public

Samedi 2023-11-25 19:30:00 fin : 2023-11-25 . 20 EUR.

Murvaux 55110 Meuse Grand Est



The association « Les 3 Coteaux de Murvaux en Val Dunois » invites you to its autumn meal at the village hall.

Menu: Aperitif – Cassoulet with duck (or English plate on request) – salad/cheese – iced nougat – coffee

Information and registration by telephone.

La asociación « Les 3 Coteaux de Murvaux en Val Dunois » le invita a su comida de otoño en el salón del pueblo.

En el menú: Aperitivo – Cassoulet con pato (o plato inglés a petición) – ensalada/queso – turrón helado – café

Información e inscripciones por teléfono.

Der Verein « Les 3 Coteaux de Murvaux en Val Dunois » lädt Sie zu seinem Herbstessen in den Festsaal des Dorfes ein.

Menü: Aperitif – Cassoulet mit Ente (oder englischer Teller auf Anfrage) – Salat/Käse – glasierter Nougat – Kaffee

Informationen und Anmeldungen per Telefon.

Mise à jour le 2023-11-03 par OT MONTS ET VALLEES DE MEUSE