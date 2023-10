CONFERENCE AVEC PROJECTION « ROSIERES DE MURVAUX ET D’AILLEURS » Murvaux Catégories d’Évènement: Meuse

Conférence avec projection par Francine Saint-Ramond, docteure en histoire « Rosières de Murvaux et d'ailleurs » Entrée libre. Tout public

Samedi 2023-10-21 14:30:00



Conference with projection by Francine Saint-Ramond, Doctor of History « Rosières de Murvaux et d'ailleurs » Free admission Conferencia con proyección de Francine Saint-Ramond, Doctora en Historia « Rosières de Murvaux et d'ailleurs » Entrada gratuita Vortrag mit Filmvorführung von Francine Saint-Ramond, Doktorin der Geschichte « Rosières de Murvaux et d'ailleurs » Freier Eintritt

