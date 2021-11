Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire Murs Murs – Corps de migrants Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Saône-et-Loire

Murs Murs – Corps de migrants Chalon-sur-Saône, 27 novembre 2021, Chalon-sur-Saône. Murs Murs – Corps de migrants Salle de l’Abattoir 52 quai St Cosme Chalon-sur-Saône

2021-11-27 – 2021-11-28 Salle de l’Abattoir 52 quai St Cosme

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Exposition à l’invitation de la Cimade en collaboration avec l’Ecomusée du Creusot, Murs Murs est une expérience audio visuelle en 3 volets : “migrations d’hier”, “migrations d’aujourd’hui”, “migrations … Et demain ?” réalisés par la compagnie Zumbo. Des calicots présentent des migrants et leur parcours.

L’expo “Corps de Migrants ” présente des xylogravures, inspirées par le travail de la compagnie Zumbo, réalisées par l’Atelier du Coin de Montceau les Mines, en collaboration avec Hanicka Andres, photographe. Salle de l’Abattoir 52 quai St Cosme Chalon-sur-Saône

