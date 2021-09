Crissay-sur-Manse Crissay-sur-Manse Crissay sur Manse, Indre-et-Loire Murs et Murmures”Patrimoine” Crissay-sur-Manse Crissay-sur-Manse Catégories d’évènement: Crissay sur Manse

Crissay-sur-Manse Indre-et-Loire Crissay-sur-Manse -Visite commentée de l’église du XVIe et de l’enfeu de Catherine du Bellay.

-Dédicace par des auteurs locaux de leur publications.

-Présentations de travaux d’artistes et d’artisans d’art.

-Vente de photos, posters et cartes sur le patrimoine de Crissay, un des “plus beaux villages de France”.

+33 6 11 62 05 99 https://crissaysurmanse.fr/

