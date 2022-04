MURS ET MURMURES “PATRIMOINE”

2022-09-17 – 2022-09-18
Visites commentée de l'église
Dédicaces d'ouvrages par des auteurs locaux
Présentation de travaux d'artistes et d'artisans d'art
Vente de photos, posters et cartes sur le patrimoine crisséen
Buvette
Aire de pique nique
suzanne.mirault@gmail.com
+33 6 11 62 05 99
https://crissay-en-marche.s2.yapla.com/fr/
M. Mirault
dernière mise à jour : 2022-04-23

