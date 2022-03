MURS ET MURMURES Crissay-sur-Manse Crissay-sur-Manse Catégories d’évènement: Crissay sur Manse

Crissay-sur-Manse Indre-et-Loire Crissay-sur-Manse Dédicaces d’ouvrages par des auteurs et présentation de travaux d’artistes et d’artisans d’art.

Vente de photos, posters et cartes sur le patrimoine crisséen

Buvette

Crissay-sur-Manse

