L’Igloo (L-R-2022-000226 / 000228) présente L’Igloo présente sa soirée ANGERS DUB CLUB #11 ! Angers Dub Club vous propose une rencontre entre deux sound system historiques de la scène « Roots & Culture » : Jah Militant & Chalice. Capables de jouer tous types de sélections, allant du Reggae Roots le plus profond jusqu’aux productions actuelles UK Dub, ils ont toujours défendu un style conscient et un esprit d’unité propre au sound system des débuts. JAH MILITANT Actif depuis 1998, Ras Weeda sélecteur et opérateur du sound system Jah Militant amène un message conscient par une musique libératrice et militante. Jah Militant s?inscrit dans la pure tradition des sound system jamaïcains, diffusant un reggae conscient et vecteur d?unité via une sonorisation artisanale. Concentré sur le message et la musique, c?est à travers toute la France et l?Europe que Jah Militant répand ses vibrations depuis maintenant 20 ans, variant du roots 70?s au dub stepper, mêlant dubplates, morceaux exclusifs et sélections militantes. Également producteur pour deux labels (Jah Militant et Back in the days), Jah Militant est à la tête d?un catalogue pointu et original en format vinyle exclusivement, reflet d?un reggae spirituel et engagé. Avec presque vingt sorties ces dernières années, Jah Militant s?avère être un des producteurs les plus prolifiques de la scène hexagonale. Armé de sa sono de 19 000 watts, les deux murs de son de Jah Militant vous feront méditer et vibrer alors n’oubliez pas vos skanking shoes et ne manquez pas la date !CHALICE SOUND SYSTEMDepuis 1996, Chalice joue dans la tradition des sound system roots jamai?cain et anglais (platine unique, animation micro, effets…). Les se?lections du sound vont du roots Jamai?cain des 70’s 80’s aux re?centes productions roots UK dub. Le sound system posse?de son propre syste?me de son construit sur le mode?le des sons UK accompagné de son ampli de basse à lampes, c’est-a?-dire une sono artisanale capable de restituer des fre?quences basses profondes et physiques !Véritable vétéran de la scène Française, Chalice nous fait l’honneur de venir avec son sound system. — VENDREDI 24 NOVEMBRE 2023Centre Jean Carmet – Mûrs-Erigné (49) Ouverture des portes : 20h30 Affiche : JulienGL’Igloo (Licences 2022-000226 / 000228)

CENTRE CULTUREL JEAN CARMET MURS ERIGNE 37, route de Nantes Maine-et-Loire

16.8

EUR16.8.

