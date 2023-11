Angers Dub Club #11 Ubik Feat Nello B & Young Kulcha CENTRE CULTUREL J.CARMET, 24 novembre 2023, MURS ERIGNE.

Angers Dub Club #11 Ubik Feat Nello B & Young Kulcha CENTRE CULTUREL J.CARMET. Un spectacle à la date du 2023-11-24 à 20:30 (2023-11-24 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

L’Igloo présente Licences PLATESV-R-2022-000226 / 00022 L’Igloo présente sa soirée ANGERS DUB CLUB #11 ! [Suite à des raisons indépendantes de notre volonté, la programmation initialement prévue ne peut être assurée. La soirée ANGERS DUB CLUB #11 est maintenue avec une nouvelle prog : UBIK SOUND SYSTEM feat NELLO B & YOUNG KULCHA !Toutes les places achetées avant le 28/09/23 seront remboursées automatiquement.] Pour sa 11ème édition, Angers Dub Club vous propose de vibrer au son de UBIK SOUND SYSTEM accompagné des chanteurs NELLO B & YOUNG KULCHA ! La sélection musicale d’Ubiktraverse la culture sound system jamaïcaine et anglaise et s’étend du ska jusqu’au dub digital des années 3000, en passant par le rocksteady, le roots, le rubadub, et le early digital. Ubik est un collectif qui se forme en 2010 avec la réunion de plusieurs électrons libres de la scène Sound System genevoise de l’époque. Adepte du Do It Yourself, il regroupe aujourd’hui un puissant Sound System home made, un atelier bois et électronique ainsi qu’un studio d’enregistrement dans lequel sont créés des morceaux exclusifs. Depuis 2015, le collectif s’est constitué en association et a multiplié ses déplacements en Suisse ou à l’étranger avec toujours le même objectif : diffuser un message positif d’amour et d’unité en restant fidèle à la tradition du Sound System hérité de leurs anciens. Ubik sera accompagné des chanteurs Nello B et Young Kulcha. Nello B est un chanteur d’origine jamaïcaine qui tire ses influences d’artistes comme Dennis Brown, Burning Spear et Toots & the Maytals. Young Kulcha débute sa carrière en 2016 avec son premier single « Set Dem Free » produit par Conscious Embassy. Mais c’est véritablement en 2019 avec la sortie de son premier album « Rise up » en collaboration avec Riddim Activist qu’il explose. Young KULCHA Young KULCHA

CENTRE CULTUREL J.CARMET MURS ERIGNE 37, ROUTE DE NANTES Maine-et-Loire

