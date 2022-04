Murs des villes, murs graffés : rencontre avec Oré et Benoît Carbonnel

2022-04-29 18:30:00 – 2022-04-29 20:00:00 La bibliothèque Alexis de Tocqueville propose une rencontre avec Oré et Benoît Carbonnel

L’un est graffeur, l’autre graphiste. Une rencontre entre Oré, figure caennaise, et Benoît Carbonnel, auteur de la BD Cool parano (Même pas mal éditions), un échange sur cet art qui questionne et interpelle : le graff qui « vandalise » les murs des villes ? Ou au contraire les embellit et se revendique comme éphémère et ouvert à tous ?

Suivie d’une vente-dédicaces en partenariat avec la librairie Au Brouillon de Culture. dernière mise à jour : 2022-04-21 par

