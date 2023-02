Murray Head Théâtre Jean-Marie SEVOLKER, 11 mars 2023, Gémenos Office de Tourisme de Gemenos Gémenos.

Murray Head

Avenue César Baldacchini Théâtre Jean-Marie SEVOLKER Gémenos Bouches-du-Rhone Théâtre Jean-Marie SEVOLKER Avenue César Baldacchini

2023-03-11 – 2023-03-11

Théâtre Jean-Marie SEVOLKER Avenue César Baldacchini

Gémenos

Bouches-du-Rhone

Gémenos

EUR 36 36 A l’occasion de sa nouvelle tournée en France dont un arrêt à l’Olympia, l’artiste fait revivre le son de son album culte « Say It Ain’t So » (1975) avec en partie émergée de son iceberg musical les énormes succès comme le single « Say It Ain’t So, Joe » ou encore son tube international « One Night In Bangkok ».

Concert événement avec un incontournable de la pop



Inaltérable pop star au long cours, Murray HEAD s’est imposé, depuis les années 1960, comme un artiste complet offrant à son public d’inoubliables mélodies.

Théâtre Jean-Marie SEVOLKER Avenue César Baldacchini Gémenos

dernière mise à jour : 2023-02-22 par Office de Tourisme de Gemenos Provence Tourisme / Office de Tourisme de Gemenos