MURRAY HEAD THEATRE JEAN MARIE SEVOLKER, 11 mars 2023, GEMENOS.

MURRAY HEAD THEATRE JEAN MARIE SEVOLKER. Un spectacle à la date du 2023-03-11 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

Depuis les années 1960, Murray HEAD s’est imposé comme un artiste complet : chanteur, musicien, auteur, compositeur et comédien, autant dire que sa carrière ne peut certainement pas se résumer en quelques mots. Murray Head aura marqué l’histoire de la musique avec son titre devenu culte « Say it ain’t so Joe », sorti en 1975. Le début d’une belle et longue carrière au cours de laquelle il frappera encore très fort avec « One night in Bangkok » qui connut un succès mondial en 1982. Murray a également composé de nombreuses musiques de films et est apparu fréquemment au cinéma et à la télévision. Depuis 2019, Murray est de retour (mais était-il jamais parti ?), inaltérable pop star au long cours et aux inoubliables mélodies, rassemblant en concert plusieurs générations de fans. Murray Head

THEATRE JEAN MARIE SEVOLKER GEMENOS Av César Baldaccini Bouches-du-Rhone

