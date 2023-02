MURRAY HEAD LA SOURCE – GRANDE SALLE, 22 mars 2023, FONTAINE.

MURRAY HEAD LA SOURCE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-03-22 à 20:30 (2023-03-03 au ). Tarif : 36.0 à 36.0 euros.

Depuis les années 1960, Murray HEAD s’est imposé comme un artiste complet : chanteur, musicien, auteur, compositeur et comédien, autant dire que sa carrière ne peut certainement pas se résumer en quelques mots. Murray Head aura marqué l’histoire de la musique avec son titre devenu culte « Say it ain’t so Joe », sorti en 1975. Le début d’une belle et longue carrière au cours de laquelle il frappera encore très fort avec « One night in Bangkok » qui connut un succès mondial en 1982. Murray a également composé de nombreuses musiques de films et est apparu fréquemment au cinéma et à la télévision. Depuis 2019, Murray est de retour (mais était-il jamais parti ?), inaltérable pop star au long cours et aux inoubliables mélodies, rassemblant en concert plusieurs générations de fans. Murray Head

LA SOURCE – GRANDE SALLE FONTAINE 38, avenue Lénine Isere

