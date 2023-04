Stage de danse à l’Essieu du Batut, 8 avril 2023, Murols.

Pour une meilleure santé du corps en mouvement : Atelier de pratique corporelle pour le bien être!.

2023-04-08 à ; fin : 2023-04-08 . EUR.

Murols 12600 Aveyron Occitanie



For a better health of the body in movement: Body practice workshop for wellness!

Por un cuerpo más sano en movimiento: Taller de práctica corporal para el bienestar

Für eine bessere Gesundheit des Körpers in Bewegung : Ein Workshop über Körperübungen für mehr Wohlbefinden!

