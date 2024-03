Murocoloriage Participez à un coloriage collectif avec Marlène Gaboriau Labo 10 Bazouges-la-Pérouse, mercredi 20 mars 2024.

Murocoloriage Participez à un coloriage collectif avec Marlène Gaboriau Labo 10 Bazouges-la-Pérouse Ille-et-Vilaine

Un coloriage géant réalisé par une designeuse !

Le Murocoloriage est un coloriage géant réalisé par un ou une graphiste. Il est dédié à tous les publics désireux de passer un moment en famille, entre amis ou seul. Ce mur à colorier apporte au Labo 10 un caractère ludique et convivial.

Après les graphistes Lilian Porchon et Maxime Roy, la designeuse Marlène Gaboriau, diplômée de l’Ecole Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, site de Rennes, propose un mur aux formes géométriques.

Venez colorier les mercredis après-midi et les week-ends du 20 mars au 26 mai. Les mercredis de 14h à 18h et les samedis et dimanches de 15h à 18h.

Entrée libre. Ouvert au public sur les périodes de résidences du printemps et de l’été.

Gratuit .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 14:00:00

fin : 2024-05-26 18:00:00

Labo 10 10 rue de l’Eglise

Bazouges-la-Pérouse 35560 Ille-et-Vilaine Bretagne contact@superflux.art

L’événement Murocoloriage Participez à un coloriage collectif avec Marlène Gaboriau Bazouges-la-Pérouse a été mis à jour le 2024-03-11 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne