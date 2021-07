Toulouse Centre culturel – Théâtre des Mazades Haute-Garonne, Toulouse murMurs Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le samedi 11 septembre à 18:30

Vernissage de l’exposition ————————— murMurs, récit augmenté en espace public / Cie Holons,Cyrille Atlan & Aymeric Emeric _Dans le cadre de l’événement Respirez !_ Munis de votre smartphone et d’un casque audio, au gré d’une balade, laissez-vous porter par les récits fantastiques encapsulés dans le dessin de chaque affiche pour découvrir un éventail de gens ordinaires qui vous racontent leur étonnante métamorphose. Médiations, visites guidées et atelier d’écriture Rencontre avec les artistes sam. 11 sept. – 18h30 Restitution de l’atelier d’écriture mar. 12 oct. 18h30 Exposition proposée du sam. 11 sept. au jeu. 14 oct, en visite libre, sans rv, pour les individuels Renseignement et inscription : brigitte.dorlhiac@mairie-toulouse.f Culture Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

