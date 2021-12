Toulouse Centre d’animation Soupetard Haute-Garonne, Toulouse Murmurophone Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Installation ———— **Cie plumes d’elles** **Dans le cadre de La Nuit de la lecture** Cette installation vous invite à entrer dans une cabine téléphonique. Décrochez le téléphone et écoutez des mots laissés par des inconnus, des petites histoires, des poèmes, des chansons. Des mots qui parlent de la vie, de l’amour, de nous, de vous. Vous pourrez vous aussi laisser un message pour des inconnus qui rentreront plus tard dans le Murmurophone, ailleurs, plus loin… En lien avec l’installation ————————— Stage pop-up parents/enfants, avec l’artiste Fanette Chavent, sam. 22 jan. 10h-12h 5€/binôme)

