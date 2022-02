Murmures machines Blainville-sur-Orne, 16 février 2022, Blainville-sur-Orne.

Murmures machines Théâtre du Champ Exquis 8 rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne

2022-02-16 18:00:00 – 2022-02-16 18:35:00 Théâtre du Champ Exquis 8 rue Roger Salengro

Blainville-sur-Orne Calvados Blainville-sur-Orne

Un orchestre d’automates musicaux s’anime comme par magie !

Les deux musiciens complices, l’un au basson, l’autre à l’orgue, partagent mélodies et rythmiques avec les mini-pianos, violons, cloches, coucous-suisses, casseroles et jouets mécanisés.

Des voix enregistrées fredonnantes, vocalistes et chantantes se glissent dans ces sonorités des plus inouïes.

Un hymne à la musique telle une symphonie de jouets soulignant ici qu’il n’y a pas de hiérarchie entre notes et sons, entre mélodies et bruits.

Dès 6ans.

Source : Théâtre du Champ Exquis

Un orchestre d’automates musicaux s’anime comme par magie !

Les deux musiciens complices, l’un au basson, l’autre à l’orgue, partagent mélodies et rythmiques avec les mini-pianos, violons,…

contact@champexquis.com +33 2 31 44 08 31 http://www.champexquis.com/fr/

Un orchestre d’automates musicaux s’anime comme par magie !

Les deux musiciens complices, l’un au basson, l’autre à l’orgue, partagent mélodies et rythmiques avec les mini-pianos, violons, cloches, coucous-suisses, casseroles et jouets mécanisés.

Des voix enregistrées fredonnantes, vocalistes et chantantes se glissent dans ces sonorités des plus inouïes.

Un hymne à la musique telle une symphonie de jouets soulignant ici qu’il n’y a pas de hiérarchie entre notes et sons, entre mélodies et bruits.

Dès 6ans.

Source : Théâtre du Champ Exquis

Théâtre du Champ Exquis 8 rue Roger Salengro Blainville-sur-Orne

dernière mise à jour : 2022-01-02 par