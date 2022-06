Murmures d’écorces Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Murmures d'écorces, 27 juillet 2022, Nantes.

Horaire : 16:00 16:45

Gratuit : oui à partir de 7 ans Il y a des histoires partout : dans l’eau des fontaines, entre les cailloux et les branches moussues, au pied du flamboyant ou à l’ombre du figuier, dans les feuillages qui murmurent les secrets des arbres. « Murmures d’écorce » ce sont des petites histoires autour des arbres que Sylvie Vieville a rencontrés lors de ses voyages aux quatre coins du monde. Sylvie Vieville : conte Public : à partir de 7 ans Breil – Barberie Nantes 44100

Parc de Procé - Bd des Anglais
Nantes 44100
Loire-Atlantique

