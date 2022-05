Murmures de murs, 14 octobre 2022, .

Murmures de murs

2022-10-14 – 2022-10-14

EUR Le Centre d’Interprétation du Pays d’art et d’histoire des Bastides du Rouergue occupe la Maison du Gouverneur à Najac, bâtiment patrimonial restauré à cet effet. Le projet de réhabilitation et de scénographie de cet équipement public se devait de révéler l’esprit du lieu pour en inventer sa mise en scène, tout en respectant son architecture. La Maison du Gouverneur est un palimpseste qu’il fallait mettre en exergue afin que soit racontée et scénographiée l’histoire conjointe de cette maison et de son territoire si riche. C’est ce travail passionné d’écoute des murs et ce métier de passeur d’histoires que Stéphanie Navecth viendra nous conter…

STÉPHANIE NAVECTH – Architecte scénographe

Vendredi 14 octobre à 18 h 30 à la Maison du Gouverneur – CIAP

Renseignements : 05 65 81 94 47

