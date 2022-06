MURMURES DE L’AUBE … Aubepierre-sur-Aube, 3 juillet 2022, Aubepierre-sur-Aube.

MURMURES DE L’AUBE … Aubepierre-sur-Aube

2022-07-03 – 2022-09-11

Aubepierre-sur-Aube 52210

15 rue du Moulin MAISON LAURENTINE Aubepierre-sur-Aube Les rues, les lavoirs, les granges, l’église, les cours, les places et bien sûr les rives de l’Aube accueillent des artistes venus de très loin ou du village voisin …

– Jang JIU et Daniel KAPELIAN … venant de Corée du Sud

– REZA … venant de tous les continents

– Frédéric DEBILLY, Louis BOURJAC, Patrice GEORGES, Clément GY, Françoise SPELLS, Mène MORDIN, Bernard GOUZE, Sylvie MEILLEY, Gilbert MARCEL, Catherine FLAMÉRION, Jacqueline LENOEL … venant d’ici et d’ailleurs

– Veillées de La Laurentine … littérature, musique & poésie

– Randonnées botaniques … paysages, plantes et poésies avec « Alchémille & Millepertuis » et Emilie WEBER, Philippe KLEIN et Pierre BONGIOVANNI

– Fondamentaux de la médecine globale … pharmacopées, médecines du monde, calligraphie chinoise

TOUT LE PROGRAMME : dans les coordonnées, cliquez sur le lien BLOG – En savoir plus

contactlaurentine@googlemail.com +33 6 06 95 64 55 http://www.nouvelle-laurentine-expedition.com/

Aubepierre-sur-Aube

