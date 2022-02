Murmures de contes Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Nièvre

Murmures de contes Médiathèque de Cosne, 9 février 2022, Cosne-Cours-sur-Loire. Murmures de contes

du mercredi 9 février au mercredi 20 avril à Médiathèque de Cosne

Lectures de Contes / Médiathèque de Cosne ???????????? ?????̀? ?? ??? ??́??????́?????? ?? ?? ??.??.??.??.?? Mineurs accompagnés d’un adulte ⚠️Places limitées, conditions d’accès et protocole sous-réserve de l’évolution de la crise sanitaire. Patrice vous invite à découvrir de nouvelles histoires : récits d’aventures, contes merveilleux, histoires qui font rire ou rêver… Il y en a pour tous les goûts !

Gratuit sur inscription, pass vaccinal

lecture pour enfants Médiathèque de Cosne 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-09T16:30:00 2022-02-09T17:30:00;2022-02-23T16:30:00 2022-02-23T17:30:00;2022-03-09T16:30:00 2022-03-09T17:30:00;2022-03-23T16:30:00 2022-03-23T17:30:00;2022-04-06T16:30:00 2022-04-06T17:30:00;2022-04-20T16:30:00 2022-04-20T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire, Nièvre Autres Lieu Médiathèque de Cosne Adresse 6 rue des forges 58200 cosne cours sur loire Ville Cosne-Cours-sur-Loire lieuville Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Departement Nièvre

Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cosne-cours-sur-loire/

Murmures de contes Médiathèque de Cosne 2022-02-09 was last modified: by Murmures de contes Médiathèque de Cosne Médiathèque de Cosne 9 février 2022 Cosne-Cours-sur-Loire Médiathèque de Cosne Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre