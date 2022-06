Murmurations – volet 1

Murmurations – volet 1, 24 juin 2022, . Murmurations – volet 1



2022-06-24 – 2022-08-14 0 5 Murmurations désigne le regroupement d’oiseaux en vol qui, se rejoignant et se divisant successivement, forment et déforment des nuages.



Fræme donne carte blanche aux « project spaces » de Marseille : Agent Troublant, Belsunce Projects, Cabane Georgina, Giselle’s Books, Gufo, Le Berceau, Loë Zang, Muff, SissiClub, Soma, Southway Studio, Tank art space, Thomas Mailaender x Tuba, Voiture 14.



Vernissage jeudi 23 juin de 17h à 22h



Une proposition de Fræme Carte blanche à Agent Troublant, Belsunce Projects, Cabane Georgina, Giselle’s Books, Gufo, Le Berceau, Loë Zang, Muff, Sissi Club, Soma, Southway Studio, Tank art space, Thomas Mailaender x Tuba, Voiture 14. Murmurations désigne le regroupement d’oiseaux en vol qui, se rejoignant et se divisant successivement, forment et déforment des nuages.



Fræme donne carte blanche aux « project spaces » de Marseille : Agent Troublant, Belsunce Projects, Cabane Georgina, Giselle’s Books, Gufo, Le Berceau, Loë Zang, Muff, SissiClub, Soma, Southway Studio, Tank art space, Thomas Mailaender x Tuba, Voiture 14.



Vernissage jeudi 23 juin de 17h à 22h



Une proposition de Fræme dernière mise à jour : 2022-06-17 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville