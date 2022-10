Murmurations ou le plongeon des étourneaux – Compagnie Léa Châtelaudren-Plouagat, 9 novembre 2022, Châtelaudren-Plouagat.

2022-11-09 – 2022-11-09

Danse et chant. Tout public dès 8 ans. Durée 40 min. Les oiseaux en vol et les enfants à l’école ont un point commun : l’importance d’une cohésion de groupe. L’un migre vers un nouveau territoire, l’autre vers une nouvelle classe. La chorégraphe Lolita Espin Anadon s’interroge sur le collectif à l’école, sur la transition entre le CM2 et la 6e. Son inspiration artistique naît d’une observation admirative des murmurations, le regroupement de nuées d’oiseaux en vol. Une symbiose, une harmonie, une coordination surprenante, sans exclusion, dépourvue de leader, lui apparaissent comme un modèle d’intelligence collective éprouvée dans le mouvement. Au plateau, trois artistes, trois femmes affirment la puissance de l’écoute en conservant une infinie douceur. L’écriture oscille sans cesse entre expérience sensible concrète et abstraction pure jusqu’à créer un état de rêverie qui nous permet d’ouvrir la porte de l’imaginaire, mais aussi de renouveler notre manière d’habiter le monde. Une invitation à faire de la place, à trouver sa place, à harmoniser, à prendre soin, à partager et à s’envoler… Ensemble. Distribution : chorégraphie de Lolita Espin Anadon, interprétation par Annette Banneville, Lolita Espin, Anadon et Ana Popovic ; musique d’Annette Banneville ; vidéo par Christophe Bunel ; création lumière de Pierre Bayard ; régie par Sébastien Madeleine ; texte de Vanessa Simon-Catelin ; costumes de Marion Danlos ; construction des décors par Pepito. Regards bienveillants : Dominique Birien, Matthias Groos et Ambra Senatore dans le cadre du dispositif Les femmes sont là – La Fabrique de la Danse.

