MURMURATIONS – LES VISUELS DU FESTIVAL PLEIN CHAMP 2021-07-06 – 2021-07-26 Galerie de l'Éphémère 59 Grande Rue

Le Mans Sarthe

Murmuration est le mot empreint de poésie qui désigne le vol en nappe coordonnée de plusieurs milliers d'oiseaux dans le ciel européen, des étourneaux en particulier. Ici, ce terme évoque d'une part la technique artistique qui utilise le graphisme en points, en tâches, en ondes pour façonner des représentations humaines incomplètes, mais il évoque également le « phénomène migratoire » qui s'il a toujours existé tend aujourd'hui à devenir «crise migratoire ». Dans le cadre de Plein Champ.

