Murmuration Patinoire d’Asnières-sur-Seine – Patinoire Olympique des Courtilles, 23 juin 2022, Asnières. Date et horaire exacts : Du 23 juin au 25 juillet 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 18h à 19h

et lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 20h à 21h

La grâce d’une glisse novatrice, sur les traces des grandes volées d’oiseaux.

Sur la glace, Le Patin Libre trace son sillon, incarnant une nouvelle révolution en danse. Forts de leur subjuguante fluidité, ces anciens patineurs artistiques dessinent un ballet contemporain sans effort apparent, précipitant leurs corps vers une fusion avec les forces fondamentales de l’univers. Le collectif se tourne ici vers le phénomène du flocking, ces agrégations d’individus qui forment les essaims d’oiseaux et les bancs de poissons, mais aussi des foules humaines, dans la ville ou sur une piste de danse: quand la beauté collective reflète énergie vitale et espoir intime de survie…

Métro lignes 13 : Arrêt Asnières-Gennevilliers-Les Courtilles Bus 235 / 238

