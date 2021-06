Gambais Le Lieu Gambais, Yvelines MurMur Le Lieu Gambais Catégories d’évènement: Gambais

MurMur Le Lieu, 4 septembre 2021-4 septembre 2021, Gambais. MurMur

Le Lieu, le samedi 4 septembre à 16:00

**MurMur** est un événement valorisant la culture du streat-art, autour d’un grand bâtiment abandonné à l’orée de la forêt de Gambais. Durant l’été 2021, Le Lieu invite 8 artistes, graffeur.euse, plasticien.ne.s, streat-artistes. Ils et elles vont orner le bâtiment de leurs oeuvres et leurs talents. Le 4 septembre on inaugure ces oeuvres, avec un beau programme de soirée ! **Le programme :** 16h – Ouverture du site. 16h à 19h – Visites guidées des œuvres créées (sur inscription à l’entrée) 16h à 19h – Ateliers : – Gravure sur tétrapack – Fresque participative – Parcours pieds-nus 17h30 – La Fanfare Oméga débarque ! (Fanfare klezmer) 18h30 – Impros et battle de hip-hop 19h – RiND (Concert rock) 19h – Ouverture du Bar à Pizzas 21h30 – DJ Julie & Mise en lumière du batiment 22h30 – DJ Jérôme 23h30 – Fermeture du site Entrée libre / De 16h à 23h30 Bar et restauration sur place : /!\ Pas de CB

Entrée libre

