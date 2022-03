Murman Tsuladze fête la sortie de son nouvel EP Badaboum, 24 mars 2022, Paris.

Murman Tsuladze fête la sortie de son nouvel EP ‘Aperist’ en partageant la scène avec Tamada, compatriote géorgien pour un voyage au coeur de la pop actuelle du Caucase.

Pour ce second Ep, Murman Tsuladze veut tailler un costume en six actes au monde des hommes.

La réalité qui dominait en son monde d’origine eut raison de son existence car trop mythomane et dégénérée, Murman fut ainsi contraint à l’exil vers une destination empruntée à son imaginaire. De grands travaux furent entrepris au milieu de rien et de hauts édifices virent le jour, On lui donna ce nom : « aperist ».

Il fut créé un haut lieu d’échanges droits et sincères tant au service du bien qu’au service du mal.

Murman Tsuladze invite chaque être doué de conscience à prendre part à cette dystopie de haut vol, dans un monde d’affairiste lointain où les codes empruntés à notre monde terrestre sont tout simplement renversés.Première partie : TAMADA

Badaboum 2 Rue des Taillandiers Paris 75011

