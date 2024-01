TRAIL DES ETOILES FILANTES Murles, vendredi 9 août 2024.

Murles Hérault

Des kilomètres de chemins, sentiers, bois et pierriers : le terrain de jeu idéal pour des coureurs ayant soif d’aventures. Tous les niveaux peuvent s’élancer dans cette épopée nocturne puisque deux parcours sont prévus : 10 km (250 m D+) et 30 km (730 m D+).

Le Trail des étoiles filantes est organisé par l’association Murles Aventures dont les membres, coureurs et non coureurs ont un point commun : l’amour de leur village et de son patrimoine, qu’il soit naturel, culturel ou historique, et leur volonté de le faire découvrir… à la lueur des lampes frontales.

Les deux courses comptent pour le Challenge du Pic Saint-Loup 2023-2024.

Manifestation soutenue par la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup.

