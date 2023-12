Cet évènement est passé LES COUTURIÈRES DE MURLES PRÉSENTE « LE SERMENT D’HIPPOCRATE » Murles Catégories d’Évènement: Hérault

Murles LES COUTURIÈRES DE MURLES PRÉSENTE « LE SERMENT D’HIPPOCRATE » Murles, 16 décembre 2023, Murles. Murles Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 20:30:00

fin : 2023-12-16 22:00:00 La dernière couturière de l’année 2023

avec « La compagnie du Mascaret»

LE SERMENT D’HIPPOCRATE.

La dernière couturière de l’année 2023

avec « La compagnie du Mascaret»

LE SERMENT D’HIPPOCRATE

La dernière couturière de l’année 2023

avec « La compagnie du Mascaret»

LE SERMENT D’HIPPOCRATE . Murles 34980 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-12 par OT DU GRAND PIC ST LOUP Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Murles Autres Code postal 34980 Adresse Ville Murles Departement Hérault Lieu Ville Murles Latitude 43.69012 Longitude 3.74607 latitude longitude 43.69012;3.74607

Murles Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/murles/