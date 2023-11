MARCHÉ DE NOËL Murles, 13 décembre 2023, Murles.

Murles,Hérault

Spectacle pour enfants « Noël dans les tuyaux » – salle Coquin

suivi de la distribution des cadeaux.

Petit marché de Murles – Esplanade

Animations : buvette, crêpes, vin, etc…Exposants pour les cadeaux de Noël, promenade à poney

Tombola de Noël.

2023-12-13 16:00:00 fin : 2023-12-13 . EUR.

Murles 34980 Hérault Occitanie



Children’s show « Christmas in the Pipes » ? salle Coquin

followed by gift distribution.

Murles small market ? Esplanade

Entertainment: refreshments, crêpes, wine, etc. Christmas gift stalls, pony rides

Christmas raffle

Espectáculo infantil « Navidad en las pipas » ? Sala Coquin

seguido del reparto de regalos.

Mercadillo de Murles ? Explanada

Animación: refrescos, crepes, vino, etc. Puestos de regalos de Navidad, paseos en poni, etc

Rifa de Navidad

Kindertheaterstück « Weihnachten in den Rohren » ? Saal « Coquin »

gefolgt von der Verteilung der Geschenke.

Kleiner Markt in Murles ? Esplanade

Animationen: Getränkestand, Crêpes, Wein usw.?Aussteller für Weihnachtsgeschenke, Ponyreiten

Weihnachtstombola

Mise à jour le 2023-11-10 par OT DU GRAND PIC ST LOUP