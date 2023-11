ETAT SAUVAGE – COUTURIÈRES DE MURLES Murles, 18 novembre 2023, Murles.

Murles,Hérault

Pièce pour adultes,

Deux hommes dans un parc.

Un duel comique et tragique. Entre Hobbes le pessimiste réaliste et Rousseau l’optimiste idéaliste,

notre barbarie intérieure et archaïque est traquée.

Dialogue et action physique se troublent.

Cette pièce, tout en tension, questionne notre instinct de survie endormi.

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 22:00:00. EUR.

Murles 34980 Hérault Occitanie



Play for adults,

Two men in a park.

A comic and tragic duel. Between Hobbes the pessimistic realist and Rousseau the optimistic idealist,

our inner, archaic barbarity is hunted down.

Dialogue and physical action collide.

This play, full of tension, questions our dormant survival instinct

Juego para adultos,

Dos hombres en un parque.

Un duelo cómico y trágico. Entre Hobbes el realista pesimista y Rousseau el idealista optimista,

se da caza a nuestra barbarie interior y arcaica.

El diálogo y la acción física chocan.

Esta obra, llena de tensión, cuestiona nuestro instinto dormido de supervivencia

Theaterstück für Erwachsene,

Zwei Männer in einem Park.

Ein komisches und tragisches Duell. Zwischen Hobbes, dem realistischen Pessimisten, und Rousseau, dem idealistischen Optimisten,

wird unsere innere, archaische Barbarei aufgespürt.

Dialog und physische Aktion geraten durcheinander.

Dieses spannungsgeladene Stück stellt unseren eingeschlafenen Überlebensinstinkt in Frage

Mise à jour le 2023-11-08 par OT DU GRAND PIC ST LOUP