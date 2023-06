5ÈME ÉDITION DU TRAIL DES ETOILES FILANTES Murles, 11 août 2023, Murles.

Murles,Hérault

600 coureurs sont attendus sur un parcours de 10 km en trail ou Marche nordique et un Trail de 30 km, à la lumière des frontales..

2023-08-11 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-11 23:00:00. .

Murles 34980 Hérault Occitanie



600 runners are expected on a 10km trail or Nordic Walking course and a 30km Trail, under the light of headlamps.

se esperan 600 corredores en un recorrido de 10 km de trail o marcha nórdica y otro de 30 km de trail, iluminado con faros.

600 Läuferinnen und Läufer werden auf einer 10 km langen Strecke im Trail oder Nordic Walking und einem 30 km langen Trail im Licht der Stirnlampen erwartet.

Mise à jour le 2023-06-22 par HERAULT SPORT