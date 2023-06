L’AMICALE MURLOISE » ORGANISE SA TRADITIONNELLE FÊTE DU VILLAGE Murles, 30 juin 2023, Murles.

Murles,Hérault

Comme chaque année, le comité des fêtes de la commune « L’Amicale Murloise » organise sa traditionnelle fête du village et propose plusieurs activités.

La fête se déroulera sur l’esplanade et pendant deux jours :

Vendredi 30 juin à partir de 17h30, (voir programme) et inauguration à 19h00

Samedi 1er juillet à partir de 10h30..

2023-06-30 à ; fin : 2023-07-01 . .

Murles 34980 Hérault Occitanie



As every year, the local festival committee « L’Amicale Murloise » organizes its traditional village festival, offering a range of activities.

The festival will take place on the esplanade over two days:

Friday June 30 from 5:30 p.m. (see program) and inauguration at 7:00 p.m

Saturday, July 1 from 10:30 a.m.

Como todos los años, la comisión de fiestas locales « L’Amicale Murloise » organiza su tradicional fiesta del pueblo, con numerosas actividades.

La fiesta tendrá lugar en la explanada durante dos días:

Viernes 30 de junio a partir de las 17.30 horas (ver programa) e inauguración a las 19.00 horas

Sábado 1 de julio a partir de las 10.30 h.

Wie jedes Jahr veranstaltet das Festkomitee der Gemeinde « L’Amicale Murloise » sein traditionelles Dorffest und bietet verschiedene Aktivitäten an.

Das Fest findet auf der Esplanade und an zwei Tagen statt:

Freitag, 30. Juni ab 17.30 Uhr, (siehe Programm) und Eröffnung um 19.00 Uhr

Samstag, 1. Juli ab 10.30 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-27 par OT DU GRAND PIC ST LOUP