Démonstration jarre à la corde Muriel Thomas 37 impasse des potiers, Le Martinez 12130 Pomayrols, 31 mars 2023, Pomayrols. Démonstration jarre à la corde 31 mars – 2 avril Muriel Thomas 37 impasse des potiers, Le Martinez 12130 Pomayrols Durant les trois journées le 31 mars, 1 er et 2 avril 2023: l’atelier de poterie au Martinez sera ouvert de 10H00 a 18h00. Le 31 Mars ; il y aura une une cuisson dans le four à granulés de bois. Les 1er et 2 avril il y aura des démonstrations pour fabriquer des jarres à la corde (technique de facçonnage de grosses pièces). Pendant ces 3 journées se tiendra un grand vide atelier de poterie.

Tout le long de ces trois journées vous pouvez apporter un pique-nique et profiter du lieu si le temps le permet. Muriel Thomas 37 impasse des potiers, Le Martinez 12130 Pomayrols 12130 Pomayrols Pomayrols 12130 Cadirac Aveyron Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://murielthomasceramiste.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

