MURIEL LEMARQUAND DANS DEMENTE ! COMEDIE AVIGNON THEATRE LAURETTE – GRANDE SALLE, 10 février 2023, AVIGNON. MURIEL LEMARQUAND DANS DEMENTE ! COMEDIE AVIGNON THEATRE LAURETTE – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-02-10 au 2023-03-25 21:00. Tarif : 20.0 à 20.0 euros. de Quentin Sellin et Muriel Lemarquand Avec : Muriel Lemarquand Mise en scène : Quentin Sellin Genre :HUMOUR – SEULE EN SCENE – SPECTACLE Info : TOUT PUBLIC T.P : 18€ – T.R : 13€ / TVA 2,10% Durée : 1h Muriel voudrait être la nouvelle Catherine Deneuve. Problèmes : elle est décalée, grosse… et folle ! Dans un show délirant, Muriel vous parle de ses peurs existentielles, son régime jamais entrepris, son sport favori : harceler les hommes… A travers ce spectacle teinté d’auto-dérision et de personnages hauts en couleur, Muriel vous interroge avec humour sur le regard qu’on porte sur soi, sur les maladies psychiques et sur nos rêves d’enfant. Oui, elle est démente ! Mais si sa démence, c’était sa chance ? MURIEL LEMARQUAND DANS DEMENTE ! COMEDIE AVIGNON EUR20.0 20.0 euros Votre billet est ici THEATRE LAURETTE – GRANDE SALLE AVIGNON 16-18 rue Joseph Vernet 84000 de Quentin Sellin et Muriel Lemarquand Avec : Muriel Lemarquand Mise en scène : Quentin Sellin Genre :HUMOUR – SEULE EN SCENE – SPECTACLE Info : TOUT PUBLIC T.P : 18€ – T.R : 13€ / TVA 2,10% Durée : 1h Muriel voudrait être la nouvelle Catherine Deneuve. Problèmes : elle est décalée, grosse… et folle ! Dans un show délirant, Muriel vous parle de ses peurs existentielles, son régime jamais entrepris, son sport favori : harceler les hommes… A travers ce spectacle teinté d’auto-dérision et de personnages hauts en couleur, Muriel vous interroge avec humour sur le regard qu’on porte sur soi, sur les maladies psychiques et sur nos rêves d’enfant. Oui, elle est démente ! Mais si sa démence, c’était sa chance ? .2023-03-25. Votre billet est ici

