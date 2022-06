Muriel Grossmann Quartet Parc Floral de Paris, 4 septembre 2022, Paris.

Le dimanche 04 septembre 2022

de 15h00 à 16h30

. gratuit

Cet été, venez profiter gratuitement d’un concert de jazz exceptionnel dans le cadre bucolique du Parc Floral de Paris !

Muriel Grossmann, compositrice et saxophoniste autrichienne née à Paris et résidente en Espagne depuis 2004, est à la tête du Muriel Grossmann Quartet où figure également Radomir Milojkovic (Espagne) à la guitare, Llorenç Barceló (Espagne) à l’orgue et Uros Stamenkovic (Canada) à la batterie.

Son album intitulé “Golden Rule”, profondément inscrit dans le Jazz Spirituel, a été élu Meilleur Album de l’Année 2018 dans le magazine UKVIBE, et a également été choisi pour la sélection Meilleurs Albums Jazz dans les Worldwide Awards de Gilles Peterson.

Après ce premier grand succès, Muriel et son groupe ont enregistré deux autres albums, “Reverence” et “Quiet Earth”, tous deux très bien reçus et l’ayant permis d’élargir son impact dans le monde du jazz. Son dernier album “Union”, sorti le 2 novembre 2021, a été grandement apprécié tant par ses fans que ses critiques, et promet d’être une expérience grisante, d’une beauté intemporelle.

LINE UP :



Muriel Grossmann – Saxophone

Radomir Milojkovic – Guitare

Llorenç Barcelo – Orgue Hammond B3

Uros Stamenkovic – Batterie

✿ Rendez-vous le dimanche 4 septembre à 15h

✿ Concert gratuit, entrée libre

Parc Floral de Paris Route de la Pyramide 75012 Paris

Contact : https://festivalsduparcfloral.paris communication@traffixmusic.com https://www.facebook.com/Paris-Jazz-Festival-214321475254636 https://www.facebook.com/Paris-Jazz-Festival-214321475254636 https://festivalsduparcfloral.paris/event/muriel-grossman-quartet/

©RR GEMS