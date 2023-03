Atelier poterie Muriel Gourdon céramique Alzonne Catégories d’Évènement: Alzonne

Atelier poterie Muriel Gourdon céramique, 1 avril 2023, Alzonne. Atelier poterie 1 et 2 avril Muriel Gourdon céramique Visite de l’atelier Dans un premier temps je vous propose de vous faire découvrir le lieu dans lequel j’exerce, une première partie étant reservée aux cours et stages (enfants et adultes) et une seconde partie est déstinée à laréalisation de ma production. Vous pourrez découvrir le matériel utilisé. Présentation du métier de céramiste Ce sera l’occasion de découvrir ce merveilleux métier ainsi que ses différentes facettes. Techniques de réalisation des pièces (tournage, estampage, coulage), cuissons, décoration (engobage, émaillage, sgraphite….) permettant d’arriver au produit fini. Démonstration de tournage Suivra une démonstration de tournage afin d’envisager les différents gestes nécessaires à la réalisation d’un pot simple. Initiation Enfin, vous aurez l’occasion, si vous le souhaitez, de mettre la main à la pate afin de découvrir les sensations que procurent le tournage. Sur réservation Muriel Gourdon céramique 6 rue du Raisin 11170 Alzonne Alzonne 11170 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://murielgourdon.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

