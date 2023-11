Le Prénom – Théâtre Municipal, Muret THEATRE MUNICIPAL, 25 mai 2024, MURET.

Un enfant, c’est le début du bonheur, un prénom, c’est le début des emmerdes ! Vincent, la quarantaine triomphante, va être père pour la première fois. Invité à dîner chez Élisabeth et Pierre, sa sœur et son beau-frère, il y retrouve Claude, un ami d’enfance. En attendant l’arrivée d’Anna, sa jeune épouse éternellement en retard, on le presse de questions sur sa future paternité dans la bonne humeur générale… Mais quand on demande à Vincent s’il a déjà choisi un prénom pour l’enfant à naître, sa réponse plonge la famille dans le chaos… « La Compagnie Cléante l’enchâsse dans un écrin de drôlerie et d’émotion avec une mise en scène irréprochable et juste jusque dans les plus petits détails, et des comédiens au top, déclenchant même des applaudissements spontanés au milieu de la représentation » La Dépêche du Midi Organisé et produit par : la Compagnie Cléante – Auteurs : Matthieu Delaporte et Alexandre de la Patellière – Mise en Scène : Grégory Bourut – Avec : Jean-Baptiste Artigas, Lise Laffont, Mallory Casas-Parramon, Inès Pech, Robert Simon Durée : 1h30 – A partir de 15 ans. Le Prénom Le Prénom

