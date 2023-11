Misery THEATRE MUNICIPAL, 9 mars 2024, MURET.

Misery THEATRE MUNICIPAL. Un spectacle à la date du 2024-03-09 à 20:30 (2024-03-08 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Un huis clos étouffant qui mettra vos nerfs à rude épreuve ! Paul Sheldon, auteur à succès, décide, dans son dernier roman, de précipiter le destin de son héroïne romantique, Misery Chastain, à l’issue de sa neuvième aventure. Victime peu après d’un accident de la route, Paul est sauvé par sa fan numéro un, une infirmière, qui le ramène chez elle plutôt qu’à l’hôpital… Elle le soigne en lui apportant les meilleurs soins possibles. Mais quand elle découvre le sort que l’auteur a réservé à son héroïne, leurs rapports vont légèrement… se tendre. Misery de Stephen King : un titre et un auteur qui claquent comme une promesse… et une menace. Le jeu des comédiens, la musique, le décor et la lumière nous plongent dans une pièce de théâtre aux allures cinématographiques. « La précision et la justesse de ton saisissent immédiatement pour embarquer le spectateur dans l’histoire glaçante » La Dépêche du Midi « 21/20, trois acteurs parfaits et tout particulièrement Muriel Darras, mise en scène et décor très efficaces, éclairages et sons participant à ce huis clos étouffant, tout y est pour captiver le public qui retient son souffle. » La Gazette du Comminges Organisé par : Compagnie Cléante – Produit par : Grenier de Toulouse – Auteur : William Goldman d’après la nouvelle de Stephen King – Mise en scène : Pierre Matras – Avec : Muriel Darras, Loïc Carcassès, Yohann Villepastour Durée : 2h – A partir de 13 ans. Misery

Votre billet est ici

THEATRE MUNICIPAL MURET PLACE LÉON BLUM Haute-Garonne

24.0

EUR24.0.

