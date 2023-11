Ce Soir c’est Show THEATRE MUNICIPAL, 10 février 2024, MURET.

Ce Soir c’est Show THEATRE MUNICIPAL. Un spectacle à la date du 2024-02-10 à 20:30 (2024-02-09 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Catherine Delourtet et Jean-Paul Delvor, le couple explosif de « Folles Noces », dans un nouveau spectacle d’humour musical ! Tout est prêt (ou presque) pour leur grande première … Mais ça … vous ne le verrez pas. Car ce soir, c’est à leur ultime répétition qu’ils vous invitent : la « répétition générale » … Ce soir, ils lèvent le voile sur l’envers du décor et vous donnent l’occasion unique de participer aux tous derniers réglages … Au programme : des chansons, du théâtre, de l’humour … et des cascades. Forcément. De Dalida à Boris Vian, de Léo Ferré à Kylie Minogue, de Berthe Sylva aux Doors … en passant par Fernandel, Rossini, Juliette Gréco, Piaf, Trenet, Mayol, Maurice Chevalier, Jean Constantin, Offenbach, Boby Lapointe, etc. Venez rire et chanter avec eux … et vivre un moment inoubliable ! « Un spectacle d’humour musical complètement inédit. » – Le Républicain « Magnifique moment » – Le Petit Journal Organisé par : Compagnie Cléante – Produit par : Compagnie DALVA – Auteur et mise en scène : Catherine Delourtet et Jean-Paul Delvor – Avec : Catherine Delourtet et Jean-Paul Delvor, accompagnés par Fabienne Balancie (accordéon et piano) Durée : 1h30 – A partir de 12 ans. Ce Soir c’est Show

Votre billet est ici

THEATRE MUNICIPAL MURET PLACE LÉON BLUM Haute-Garonne

22.0

EUR22.0.

