Don Quichotte ou Presque THEATRE MUNICIPAL, 27 janvier 2024, MURET.

Don Quichotte ou Presque THEATRE MUNICIPAL. Un spectacle à la date du 2024-01-27 à 20:30 (2024-01-26 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Les aventures de Don Quichotte dans une version revisitée, drôle et décalée On retrouve les aventures chevaleresques de Don Quichotte, dans une version revisitée drôle et décalée avec des situations burlesques et des clins d’œil à l’actualité. Don Quichotte se prend pour un authentique chevalier errant, et avec son fidèle écuyer, Sancho Panza, il nous entraîne avec bonheur et plaisir dans des aventures absurdes et extrêmes. C’est rythmé, dans l’air du temps, de quoi rire et passer un excellent moment. La compagnie Décal’Comédies présente des comédies familiales qui mêlent humour et grand classique de la littérature. Depuis 2015, grâce à son succès, elle est présente à Avignon, à Paris et en tournée dans toute la France. La compagnie a réalisé plus de cinq cents représentations depuis 2018 et connait un succès qui ne se dément pas ! « A la manière des branquignols. Il y a ici de la santé, de l’esprit, de l’énergie. » – Figaro Magazine « Des rires, des applaudissements nourris. Une interprétation très drôle de l’histoire. » – La Dépêche Organisé par : Compagnie Cléante – Produit par : Compagnie Décal’Comédies – Auteur et mise en scène : Francisca Rosell (d’après Cervantès) – Avec : Bruno Argence, Philippe Colo, Noam Cartozo, Francisca Rosell Durée : 1h10 – A partir de 7 ans. Don Quichotte ou Presque

Votre billet est ici

THEATRE MUNICIPAL MURET PLACE LÉON BLUM Haute-Garonne

24.0

EUR24.0.

Votre billet est ici