L’Angoisse du Roi Salomon THEATRE MUNICIPAL, 8 décembre 2023, MURET.

L’Angoisse du Roi Salomon THEATRE MUNICIPAL. Un spectacle à la date du 2023-12-08 à 20:30 (2023-12-08 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Une galerie de personnages aussi paumés qu’attachants et drôles « Moi je pense qu’un mec malin il devrait s’arranger pour être malheureux comme des pierres toute sa vie, comme ça il n’aurait pas peur de mourir. » A Paris, Jean voit un jour monter dans son taxi Salomon Rubinstein, le roi du pantalon. C’est le début d’une étonnante aventure au cours de laquelle notre héros rencontrera une pléiade d’angoissés, et notamment la grande Cora Lamenaire, ancienne chanteuse réaliste, mais aussi une douce libraire, un rugueux concierge, un pointilleux américain et quelques autres tourmentés… Une galerie d’humains, comme un mille-feuille émotionnel. On oscillera dès lors entre le rire et les larmes, le tragique et le burlesque. « Toujours impeccable, Denis Rey orchestre la visite de ce Paris d’autrefois avec la générosité adéquate. […] Il injecte dans son jeu ce qu’il faut de fantaisie pour animer les curieuses créatures qui peuplent la cour du roi Salomon. » Intramuros Organisé par : Compagnie Cléante – Produit par : Compagnie La nuit se lève – Auteur : Romain Gary (Émile Ajar) – Adaptation, mise en scène et jeu : Denis Rey Durée : 1h35 – A partir de 15 ans. L’Angoisse du Roi Salomon

THEATRE MUNICIPAL MURET PLACE LÉON BLUM Haute-Garonne

