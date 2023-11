Zai Zai Zai Zai THEATRE MUNICIPAL, 10 novembre 2023, MURET.

Zai Zai Zai Zai THEATRE MUNICIPAL. Un spectacle à la date du 2023-11-10 à 20:30 (2023-11-10 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Un road movie théâtral surréaliste et délirant Alors qu’il fait ses courses, un acteur de théâtre, réalise qu’il n’a pas sa carte de fidélité sur lui. La caissière appelle le vigile, mais quand celui-ci arrive, l’acteur le menace et parvient à s’enfuir. La police est alertée, s’engage alors une traque sans merci, le fugitif traversant la région, en stop, battant la campagne, partagé entre remord et questions existentielles. Assez vite les médias s’emparent de l’affaire et le pays est en émoi. L’histoire du fugitif est sur toutes les lèvres et divise la société, entre psychose et volonté d’engagement, entre compassion et idées fascisantes. Car finalement on connaît mal l’acteur de théâtre, il pourrait très bien constituer une menace pour l’ensemble de la société. Entre road movie et fait divers, l’acteur fait surgir autour de son personnage en fuite, toutes les figures marquantes – et concernées – de la société (famille, médias, police, voisinage…) et l’on reste sans voix face à ce déferlement de réactions improbables ou, au contraire, bien trop prévisibles. « Et d’aventure en aventure, de traque en traque, de pages en scène, suivez la course folle, surréaliste et tordante d’un comédien fugitif. Une pépite […] que nous vous recommandons sans réserve » Le Brigadier Organisé par : Compagnie Cléante – Produit par : Compagnie Blutack Théâtre – Auteur : d’après le roman graphique de Fabcaro – Mise en scène : Grégory Bourut – Avec : Grégory Bourut et Hugo Moreau Durée : 1h15 – A partir de 12 ans. Zai Zai Zai Zai

Votre billet est ici

THEATRE MUNICIPAL MURET PLACE LÉON BLUM Haute-Garonne

22.0

EUR22.0.

Votre billet est ici