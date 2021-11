Muret salle horizon pyrénées Haute-Garonne, Muret Salon bien-être, bio ,thérapies et santé au, naturel – LPZM 5# – Occitanie salle horizon pyrénées Muret Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Muret

Salon bien-être, bio ,thérapies et santé au, naturel – LPZM 5# – Occitanie salle horizon pyrénées, 6 mai 2022 10:00, Muret. 6 – 8 mai 2022 Sur place 2.50€ leprintempszen@gmail.com Un salon pour être bien , être zen ! Occitanie – HAUTE-GARONNE – MURET – 5ème édition du Printemps Zen de Muret les 6,7 et 8 mai 2022 Le salon zen, bien -être, bio et thérapies Haute Garonne Le salon LPZM 2022 » le corps & l’ esprit: l’ équilibre » aura lieu aux portes de Toulouse. C’est la 5éme édition du genre en Haute-Garonne le salon du bien -être & du développement personnel… Nous voulons proposer un espace ZEN où nos visiteurs pourront partager avec les exposants. Plus de 130 d’exposants vous présenteront et animeront ce salon par leur savoir faire, leurs expériences et leurs enseignements. Ce salon favorisera la transformation personnelle, le changement, le mieux-être, l’échange d’idées et de concepts avec un autre regard sur la vie… Un salon pour être bien, être zen ! Une restauration Bio et une buvette vous sera proposé tout au long de salon. Notre salon offrira un programme passionnant et varié avec des ateliers, des conférences, des débats qui inspireront et dynamiseront nos visiteurs. Si vous retrouvez vos valeurs dans ce salon , alors oui nous aurons le plaisir et l’ avantage de vous recevoir. http://leprintempszendemuret.com/ salle horizon pyrénées avenue des pyrénées – 31600 Muret 31600 Muret Haute-Garonne vendredi 6 mai 2022 – 10h00 à 19h00

samedi 7 mai 2022 – 10h00 à 21h00

dimanche 8 mai 2022 – 10h00 à 18h00

Détails Heure : 10:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Muret Autres Lieu salle horizon pyrénées Adresse avenue des pyrénées - 31600 Muret Ville Muret Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville salle horizon pyrénées Muret