5è édition salon du bien-être, bio, thérapies douces salle horizon pyrénées, 6 mai 2022 10:00, Muret. 6 – 21 mai 2022 Sur place http://www.leprintempszendemuret.com/2021/10/information-et-preinscription-au-salon-du-bien-etre-muret-occitanie.html Un événement majeur qui regroupe les acteurs du bien-être. Nous avons besoin de bien-être et de solutions pour améliorer notre cadre de vie après ces mois compliqués liés à la crise sanitaire…

Il est important que nous puissions reprendre et relancer nos activités; pour cela nous vous proposons de venir exposer au Salon du Bien-être de la région toulousaine les 6, 7 & 8 MAI 2021, au Centre Horizon Pyrénées de Muret.

Un événement majeur qui regroupe les acteurs du bien-être. salle horizon pyrénées avenue des pyrénées – 31600 Muret 31600 Muret Haute-Garonne

samedi 7 mai 2022 – 10h00 à 19h00

dimanche 8 mai 2022 – 10h00 à 18h00

samedi 21 mai 2022 – 10h00 à 19h30

