Salon de l’Alliance Mariage et Pacs 2023 salle horizon pyrénées Muret, 23 septembre 2023 10:00, Muret.

Salon de l’Alliance Mariage et Pacs 2023 salle horizon pyrénées Muret 23 et 24 septembre

Rendez-vous en septembre 2023 à Muret pour faire le plein d’inspiration, rencontrer des supers prestataires mariage et organiser avec style ton mariage. Défilé, Animations et Dégustations. 23 et 24 septembre 1

http://www.salonalliancemariagepacs.fr

Le Salon de l’Alliance Mariage et Pacs, c’est l’Événement Mariage Incontournable de l’automne du côté de Toulouse ! Avec plus de 60 superbes professionnels du mariage, c’est LA référence en matière d’organisation de mariage.

Le Salon de l’Alliance Mariage et Pacs, ce sont 2 défilés par jour pour présenter les nouvelles collections mariage, des ateliers, des démonstrations, des dégustations.

C’est l’Événement Mariage #FeelGood à ne rater sous aucun prétexte !

BON PLAN : Inscris-toi en ligne avant le 1er Septembre et télécharge gratuitement ton invitation pour visiter le salon.

A SAVOIR : Parking gratuit sur place, restauration food truck.

salle horizon pyrénées avenue des pyrénées – 31600 Muret Muret 31600 Haute-Garonne